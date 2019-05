Ernesto Valverde llegó a la dirección técnica del Barcelona a mediados del 2017 como reemplazo de Luis Enrique. | Fuente: AFP

Ernesto Valverde no tiene en mente si continuará o no como entrenador del Barcelona. Con miras a la final de la Copa del Rey contra Valencia, el estratega español manifestó que solo está concentrado en obtener el campeonato del certamen y señaló que todos los equipos han pasado por tramos difíciles a lo largo de la temporada.

"No pienso en si mi puesto está en juego, sólo en ganar. Los entrenadores sabemos que cada día te lo estás jugando y somos parte del espectáculo, no hay que ver la clasificación de este año para ver que esto no me ocurre solo a mí. Si vas mirando a los equipos, todos tienen momentos complicados", dijo.

Además, Ernesto Valverde recordó la eliminación de Barcelona de Champions League a manos del Liverpool, pero aseguró que eso no es motivo para no afrontar los retos siguientes de la mejor manera. Asimismo, espera que este hecho les sea útil para el futuro.

"Está claro que, cuando tienes un batacazo como el que sufrimos ante Liverpool, siempre es duro. Sin embargo, hay que afrontar las cosas que vienen por delante con entereza. Ya lo hicimos en los dos partidos después de Anfield y ahora tenemos la oportunidad de ganar un título. Tenemos que intentar que esta eliminación nos sirva para el futuro", finalizó.