Neymar todavía sigue esperando que el PSG de 'luz verde' a una negociación con el Barcelona, sin embargo, mientras esto no sucede el padre del jugador se reunirá con Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, equipo que intentaría acometer el fichaje del delantero brasileño.

El diario 'Mundo Deportivo' hizo eco de una noticia que llega desde Italia por parte del periodista Paolo Paganini, quien confirmó una reunión en territorio italiano entre el padre de Neymar y Paratici. No obstante, no hay una fecha confirmada para tal encuentro.



La misma fuente aclara que no se han iniciado negociaciones y que dicho encuentro es solo informartivo. Y es que Juventus, tras los fichajes de De Ligt, Ramsey y Rabiot, no tiene prisa en fichar a un nuevo jugador pero de presentarse la oportunidad, no lo pensaría dos veces e iría por Neymar para así formar un ataque demoledor con Cristiano Ronaldo.