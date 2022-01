Gerard Piqué en Barcelona. | Fuente: AFP

Gerard Piqué también juega sus 'partidos' a través de las redes sociales. El defensa de Barcelona no se quedó callado sobre el polémico penal a favor de Real Madrid en el triunfo ante Valencia por LaLiga Santander.

“No lo digáis muy alto que os van a sancionar”, fue el mensaje de Piqué tras la contundente publicación del Valencia. “Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo”, indicó el cuadro español.



Unai Emeri, entrenador de Villarreal, arremetió contra el pronunciamiento de Piqué. "Piqué no tiene que engañar a la gente por la mano que no se le pitó en aquí en La Cerámica. Que sea sincero y no vaya a meterse en polémicas del Real Madrid-Valencia", escribió.

Piqué contra Unai Emery

Piqué no dudó en responderle a Unai Emery. Consideró que la respuesta del DT de Villarreal se debe al choque que el Barcelona goleó 6-1 a PSG en Champions League.

"Habla una persona que 3 años más tarde seguía quejándose del árbitro en el 6-1. Supéralo ya, Unai", twitteó Piqué que jugó en el empate 1-1 ante el Granada.

Piqué será uno de los jugadores más experimentados en Barcelona, que esta semana disputará la Supercopa de Europa en Arabia Saudita.

💣 Emery ATIZA a Piqué por sus tweets:



💥 "Lo que tiene que hacer Piqué es ser es sincero y no engañar a la gente"



💥 "El penalti de Piqué sí que fue claro y no se pitó"



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/g9XkXciffp — Directo Gol (@DirectoGol) January 9, 2022

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022





