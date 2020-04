Ivan Rakitic tiene contrato con Barcelona hasta el 2021. | Fuente: AFP

Ivan Rakitic es uno de los jugadores que integra la lista de las posibles salidas de Barcelona de cara a la próxima temporada. El volante croata no se hace problemas y afirmó que le “dolió” el trato que recibió del club azulgrana a principios de la actual campaña.

“A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante (...) Los resultados no han sido los mejores y no se ha contado conmigo, y a mí eso me dolió mucho”, explicó.

Sobre la poca comunicación con los dirigentes azulgranas en el momento que pudo irse vendido, sostuvo: “Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo”, agregó en entrevista con Mundo Deportivo.

El jugador de la Selección de Croacia aseguró que puede competir en el máximo nivel en los próximos tres o cuatro años y que no es “un saco de patatas (papas) con el que hacer cualquier cosa. Quiero estar en un lugar donde se me quiera, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien”.

Rakitic tiene la intención de jugar con Barcelona hasta el fin de su contrato que termina en 2021 y dijo que su gran sueño es volver a vestir la camiseta del Sevilla.