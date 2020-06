Ivan Rakitic volante croata de Barcelona. | Fuente: AFP

El volante croata Ivan Rakitic ha dejado en claro nuevamente su intención de quedarse en Barcelona. Además sostuvo que cumplirá su contrato con el cuadro española que vence el 30 de junio del 2021.

"No tengo por qué pensar en otras cosas. He entrenado bien estos días, me siento bien y estoy convencido de que estaré todavía un tiempo en el Barcelona", dijo Rakitic al portal croata Tportal.

"Esto quiere decir ganar todavía muchos trofeos con el Barcelona", agrego el mediocampista de 32 años que en la última temporada ha perdido el prortagonismo en Barcelona.

Rakitic también apuntó que su familia se encuentra cómoda en la ciudad catalana y que está listo para el reinicio de LaLiga. "Estar preparado desde el primer día si queremos ganar el título. Es difícil, igualada y todos los partidos serán difíciles".

Además, debido a la pandemia del coronavirus, vaticinó que "nada volverá a ser igual", y en especial dejó claro que sentirá la falta del público, ya que "no será lo mismo jugar en el estadio ante las gradas llenas de hinchas, tener su apoyo", que hacerlo sin ellos.

Rakitic milita en el Barcelona desde la temporada 2014-2015. Desde ese período ha ganado en una ocasión la Champions League y cuatro veces la LaLiga, entre otros certamenes.