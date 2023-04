Joan Laporta, presidente de Barcelona, arremetió contra el Real Madrid en su última conferencia de prensa. | Fuente: AFP

Javier Tebas no dudó en afirmar este miércoles que las explicaciones del presidente de Barcelona, Joan Laporta, sobre el ‘caso Negreira’, no convencieron. Así el presidente de LaLiga Santander se pronunció luego de la Asamblea con el resto de clubes de la máxima división del fútbol español.

"Ha intervenido Laporta para dar sus explicaciones durante 20 minutos, un resumen de la rueda de prensa de ayer. Pero no ha habido un interrogatorio al presidente del Barcelona. Los clubs quieren que se investiguen esos pagos, no los consideran correctos. Laporta no ha convencido en sus explicaciones. Consideramos que no han quedado claras", señaló Tebas.

"Le he dicho que no ha dado las explicaciones y que no le he entendido. Es inentendible. No son explicaciones suficientes. Es inentendible pagar tantos años al vicepresidente del Comité de Árbitros. Enríquez Negreira no está como investigado y hemos escrito al juzgado para que le añadan como tal”, agregó.

Cuando se le consultó, si Laporta debería renunciar a su cargo, sostuvo que “ya lo he dicho y sigue pensando lo mismo, no tengo nada más que añadir. Y no, ningún otro presidente ha pedido su dimisión, ni yo, aunque igual otro día me caliento y se lo digo", sostuvo el titular de Barcelona, que está siendo investigado por pagos millonarios por informes arbitrales.

Sobre Real Madrid

Javier Tebas también dio a conocer que los representantes de Real Madrid no se pronunciaron en la Asamblea a pesar de los fuertes ataques recibidos por parte de Joan Laporta.

"No hemos hecho debate. Laporta considera que sus explicaciones son claras. El Real Madrid no ha intervenido" señaló.

"No es importante si el Real Madrid ha hablado o no. Gira en torno a la totalidad de los clubes", agregó.

Barcelona en problemas por el caso Negreira

Según la querella de la fiscalía, Negreira, que fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), entre 1994 y 2018, recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.

El Barza cesó en sus pagos en 2018, según la fiscalía, por la salida de Negreira del CTA.





