Jugador de Chelsea mostró sus ganas de volver a Barcelona: " Si me llaman, lo dejo todo" | Fuente: Chelsea Prensa

Feliz en el Chelsea pero dispuesto a volver a Barcelona. Así se encuentra el delantero español Pedro Rodríguez, quien mostró su deseo de volver a vestir la camiseta azulgrana si el club le hace un llamado.

"Si me llaman, lo dejo todo. Hubo un momento esta pretemporada, cuando jugamos contra Barcelona, que, después de hablar con el míster, vi una posibilidad. Pero la puerta se cerró rápido”, declaró Pedro en una entrevista con el diario L’Esportiu.

Además el futbolista de 32 años explicó el motivo de su salida de Barcelona. "Al final no jugaba tanto como quería y llegó una oportunidad. No tengo nada que reprochar y menos a Luis Enrique. También era evidente que, con Neymar, Messi y Suárez, a mí no me llegaban minutos por mucho que luchara”, agregó.

Por otro lado se refirió a su futuro futbolístico y una posible salida del Chelsea. "A estas alturas, no sé qué pasará conmigo, solo que acabo contrato con Chelsea. No sé, ya veremos, quiero seguir pasando bien jugando al fútbol”, concluyó.