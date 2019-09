Kevin-Prince Boateng: "Fue un mala decisión ir al Barcelona" | Fuente: Twitter

Kevin-Prince Boateng, exjugador del Barcelona, brindó una entrevista al diaro alemán Sport Bild en la que habla de lo arrepentido que está por haber llegado al cuadro catalán, donde apenas tuvo minutos para jugar.

"Para ser sincero, para mi carrera futbolística no fue una buena decisión ir a Barcelona. Apenas jugué, no estaba detrás de Luis Suárez sino detrás, detrás, detrás de Suárez. No podía esperar para volver a jugar. Tuve que esforzarme para no romperme mentalmente"

Además, también habló sobre el joven Ousmane Dembélé, quien no ha logrado asentarse del todo en el Barcelona. "Hay jugadores que llegan tarde para desafiar. Pero él no. Es como un niño pequeño. Gana mucho dinero, todo lo que hace es público. Tienes que dirigirlo hacia la dirección correcta. Si no aprende, entonces es su culpa. Para mí, él sigue siendo un niño pequeño arrojado a este enorme grupo, a una piscina gigante. Costó 150 millones ni siquiera sabe cómo funciona todo. Él sólo quiere jugar al fútbol", senteció.