"Barcelona le hizo mal al fútbol", según ex campeón mundial

Barcelona es, indiscutiblemente, uno de los clubes más grandes del mundo y, para muchos, el ejemplar de talento. Sin embargo, no a todos les parece que esa idea le sume al fútbol actual.

Uno de ellos es Jorge Burruchaga, ex campeón mundial con Argentina, quien sostuvo que el conjunto español ha traído males a su paso: "El Barcelona le hizo mal al fútbol. Ese equipo fue único, marcó una época. No todos lo pueden hacer y ahora, si no intentas jugar así, no sirve o no es fútbol", sostuvo en una entrevista para La Nación.

Incluso, argumentó que, a nivel de Argentina -y con la coincidencia de compartir a Lionel Messi-, esto también le ha perjudicado: "El error que cometió la selección fue exigir que jueguen como Barcelona", agregó.

"En su carrera le falta algo y quiere lucharla. Estuvo muy cerca tres veces. ¿Si le falta algo? Sí, le falta un título con la Selección", sostuvo en relación a la 'Pulga'.

Además de su discrepancia con colocar al equipo de Ernesto Valverde como "medidor" de buen fútbol, Burruchaga indicó que para ellos es mucho más complicado mantener el nivel: "No comparto ese simplismo de que es fácil jugar con los mejores porque son monstruos. Son extraterrestres, tenés que estar atento", finalizó.

Esta tarde, Barcelona se medirá ante Manchester United en calidad de local a las 14:00 (hora local) por los cuartos de final de la Champions League.