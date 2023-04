Lionel Messi y su familia. | Fuente: Instagram Lionel Messi

Lionel Messi aún no decide su futuro de cara a la próxima temporada. Tras la eliminación de la Champions League, las posibilidades de París Saint Germain (PSG) de retener al campeón mundial con Argentina, han disminuido. Y es que el astro mundial, de 35 años, habría abierto la puerta de un posible retorno a Barcelona, club donde es la máxima leyenda.

Messi ganó todo en Barcelona, pero en 2021 dejó de ser jugador azulgrana en medio de una emotiva conferencia. Ahora, casi dos después está cerca de retornar a su casa, priorizando su familia, informó la prensa desde España.

Mediante su canal de YouTube Más que pelotas, el periodista Adrián Sánchez asegura que Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo han reservado la matrícula de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en el excolegio donde estudiaban previo a su marcha a París en agosto del 2021.

"Hace un rato he tenido una conversación bastante importante y, después de contrastar con diversas fuentes, les podemos contar que la familia de Messi ha pedido la reserva para la plaza para sus hijos en el colegio donde han ido toda la vida y tienen a todos sus amigos", informa Sánchez.



"La familia de Messi ha pedido la reserva para la plaza para sus hijos en el colegio donde han ido toda la vida y tienen a todos sus amigos", agregó sobre la 'Pulga' que termina su contrato con PSG el 30 de junio próximo.

Barcelona y contactos con Messi



Hace una semanas, el vicepresidente de Barcelona, Rafa Yuste, reveló que el club azulgrana ya inició los primeros contactos para sellar la incorporación de Messi para la próxima temporada.

“Estamos en contacto con Messi, me encantaría que volviera. Las historias bonitas pueden acabar bien. Messi está enamorado del club y de Barcelona y nosotros de él. El destino te hace volver donde debes estar”, indicó.





Lionel Messi no pudo ganar la Champions con PSG en 2022 y 2023. | Fuente: AFP

LaLiga quiere la vuelta de Lionel Messi

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció que le gustaría que el atacante argentino Lionel Messi volviera al Barcelona, y con ello a la competición española, la temporada que viene, aunque aseguró que no van a cambiar ninguna norma de control económico para ello.



"Hoy no lo veo viable, pero queda mucho tiempo. Tienen otros jugadores que inscribir, pueden vender jugadores.... como liga, ojalá el Barcelona haga los movimientos necesarios en el control económico para que entre Messi. Soy fan de Messi, es el mejor del mundo", indicó en una rueda de prensa posterior a la Asamblea Extraordinaria celebrada por el organismo en su sede.



"Pero no vamos a cambiar ninguna norma de control económico para que Messi llegue al Barcelona. Me gustaría que jugase en nuestra competición y por lo que leo a él también. El Barcelona tiene capacidad de hacer movimientos para que entre, son complicados pero tiene capacidad. Y ojalá lo consiga, sería nuestro deseo que volviera", insistió.





