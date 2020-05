El mensaje de Luis Suárez al hijo de Walter Montillo | Fuente: Instagram Santino Montillo

Tiene un corazón gigante. Luis Suárez sorprendió al pequeño Santino, hijo del futbolista argentino Walter Montillo, quien le había enviado, a través del Instagram, un mensaje privado ofreciéndole ropa de fútbol del Barcelona.

La tierna travesura del pequeño no tardó en llegar al futbolista uruguayo, quien le envió un video. "Hola Santino, ¿cómo andas, todo bien? Acá desde Barcelona te quería mandar un abrazo muy grande", arrancó Suárez.

Pero el mensaje no quedó ahí. El 'Pistolero' está esperando el regalo que le iba a enviar el niño. "Y quería retarte, ja. Quedaste en mandarme la ropa, y no me llegó. Estoy a la espera", añadió.



Tras mandarle saludos a sus hermanos y a sus padres, Suárez le dijo: "Espero algún día conocerte y que me des la ropa personalmente".

Santino, de 9 años, subió el video a su cuenta de Instagram. Sí, la misma que se creó desde el teléfono móvil que tomó préstado de su padre. Le envió mensajes, fotos y audios a Luis Suárez, Lionel Messi y Gerard Piqué. En las misivas les ofrecía "ropa de fútbol del Barcelona y de la Selección Argentina".

"Ahora me falta convencer a papá para que le lleve a Barcelona con la ropa", escribió Santino.

