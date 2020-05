Real Madrid pagó casi el doble de lo que ofrecía el Barcelona por Rodrygo | Fuente: Difusión

En una entrevista con el portal Blog Soul Santisga, el presidente del Santos de Brasil, José Carlos Peres, contó cómo es que acabó vendiendo al joven delantero Rodrygo al Real Madrid, mientras dejaba de lado una propuesta que le hizo llegar el Barcelona, la cula consideró de insuficiente.

"Cuando estaba negociando con el Barcelona, su director general me ofreció 29 millones por el jugador, más la liberación de los 4,5 millones que reclamábamos por el partido amistoso (se refiere al fichaje de Neymar) que aún no se ha disputado. Una cantidad que pagarían en 30 a 60 días. Intentaron tomarme el pelo, pero no lo consiguieron", confiesa el dirigente brasileño.

Finalmente, contó que supo esperar la oferta correcta por el jugador y el monto más adecuado a su valor. "Tuve paciencia. Logré 54 millones del Real Madrid. Nuestra obligación es defender los intereses del club por encima de todo los demás. Las personas pasamos, el club permanece. Entre los gustos personales y las necesidades de nuestra entidad, me quedo con las segundas. Dicen que me peleo con toda la gente, pero peleo por el Santos" finalizó.