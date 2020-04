Lukaku y Martínez en el Inter. | Fuente: AFP

El delantero argentino Lautaro Martínez, que está en la mira de Barcelona, es un jugador clave en el Inter de Milán. Es más, el 'Toro' es reconocido como uno de los jugadores más simpáticos en el equipo italiano.

De esta manera, el belga Romelu Lukaku no escatimó elogios para Martínez, que es su compañero en la línea ofensiva del Inter. “Es fantástico como jugador y como persona. Está creciendo y estoy contento de poder jugar con él. Lo adoro”, señaló en una trasmisión en Instagram con su seguidores.

Lukaku no entró en detalles sobre la posibilidad de la salida de Lautaro Martínez rumbo a Barcelona, que tendría que pagar al menos 111 millones de euros que es la cláusula de rescisión del '9' de la Selección de Argentina.

En otro momento, Lukaku hizo hincapié que su sueño es seguir vistiendo la camiseta del Inter, club donde juega desde el 2019 procedente de Manchester United, que recibió 65 millones de euros por la operación.

Lukaku también hizo una broma sobre otro compañero de equipo, el croata Marcelo Brozovic. “Sé que me ha llamado bruto, pero lo es más que yo con esos pelos que parecen de un actor porno. No me gusta cómo va peinado”, afirmó entre risas.