Barcelona vs. Alavés: ¿a qué hora es el partido por la fecha 13 de LaLiga EA Sports?

Barcelona vs. Alavés se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports 2023-24.

Este partido del Barcelona contra el Deportivo Alavés está programado para el domingo 12 de noviembre en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Los culés, en deuda en el juego de la mano de Xavi Hernández como director técnico, saldrán por la victoria para recuperar la confianza en condición de visitante.

Los últimos duelos son un resumen perfecto de la irregularidad del Barcelona. Que perdieron, sin merecerlo en el Clásico ante Real Madrid, que ganaron, posiblemente con pocos argumentos en San Sebastián, y que volvieron a caer en la Champions ante el Shakhtar.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Barcelona vs. Alavés: horarios en el mundo

Perú: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Nos preparamos para la J13 de liga 💪 pic.twitter.com/lvKhf1RZtO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 11, 2023

De vuelta a la liga local y con el 'parón' de selecciones de noviembre en el horizonte, el cuadro culé necesita comprar tranquilidad, algo que solo conseguiría con una victoria convincente ante los vitorianos que, como los azulgrana, vienen de ganar en la última jornada.

Para el encuentro, Xavi no podrá contar con Gavi, suspendido por acumulación de amarillas, y seguirá sin poder disponer de Frenkie de Jong. El holandés, que estaba en un gran momento de juego, se lesionó el pasado 23 de septiembre y esta baja ha sido fundamental para el Barça.

Sin el neerlandés, Barcelonase desequilibra. Oriol Romeu no ha vuelto a brillar, los delanteros no tienen tantos apoyos y la creación no es la que era. A su baja se han sumado otras: Lewandowski, Koundé, Raphinha, Pedri... y el equipo ha ido trampeando, con mejores resultados que fútbol.

Sin Gavi ni De Jong, llega el momento de Pedri. Se lesionó a finales de agosto y ha vuelto hace nada. Disputó media hora ante la Real Sociedad y otros treinta minutos ante el Shakhtar, ahora ya parece preparado para iniciar el partido.

Con Pedri operativo, Gündogan no tiene que asumir tantos minutos, aunque el alemán será fijo en una medular en la que Oriol Romeu podría volver como mediocentro. El exjugador del Girona es el que sufre más sin de Jong, con el holandés da equilibrio, sin él, su fútbol es otro y le ha relegado para Xavi.

Barcelona vs. Alavés: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Iñigo, Kounde o Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Joao Félix.

Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Duarte; Blanco o Hagi, Guevara, Rioja, Sola, Guridi; y Samu.

¿Dónde ver el Barcelona ante Alavés vía TV por LaLiga?

Será transmitido por las señales de D Sports y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué efectividad tiene la vacuna HPV en eliminar los virus causantes de cáncer?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cuál es el nivel de efectividad de la vacuna HPV para eliminar los virus causantes de cáncer.