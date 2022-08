Real Madrid vs. Celta de Vigo: ¿cómo y dónde ver por TV el partido de LaLiga 2022? | Fuente: EFE | Fotógrafo: EMILIO NARANJO

La inesperada situación de Casemiro, que estudia una suculenta propuesta del Manchester United, condiciona los planes deportivos del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para la visita al Celta de Vigo en la segunda jornada de LaLiga Santander, para la que contaba con el brasileño como titular.



Se viven horas clave para resolver la situación de Casemiro, que este jueves, tras entrenarse con normalidad con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de Valdebebas, optó por marcharse con el coche por una de las salidas donde no hay presencia de aficionados.



Mientras Casemiro toma una decisión y el Real Madrid espera la propuesta formal del Manchester United, Ancelotti, que no entraba en sus planes perder a uno de sus grandes referentes en el centro del campo, medita la decisión a tomar con el brasileño el sábado en Vigo si la situación no se desbloquea antes.



Nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de Europa en Helsinki, la apuesta por las rotaciones de Ancelotti provocó que Casemiro iniciase LaLiga Santander en el banquillo en casa del Almería. Hasta el minuto 83 no entró en el terreno de juego en un partido en el que se estrenó de titular el jugador que ha llegado para retomar el testigo del mediocentro, el francés Aurélien Tchouaméni.

Real Madrid vs. Celta de vigo: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:00 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Celta de Vigo?

Real Madrid vs. Celta de Vigo chocarán en duelo vibrante el sábado 20 de agosto. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Municipal de Balaídos, en Vigo.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports para Sudamérica, mientras que en España se puede ver en DAZN y en México por ESPN. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe. En la plataforma móvil se puede seguir el partido en la app de DirecTVGO.





