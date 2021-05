Programación del Barcelona vs Eibar ver EN VIVO: guía TV EN DIRECTO por LaLiga Santander. | Fuente: AFP

Barcelona vs. Eibar EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 22 de mayo en el Estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 38 y última de LaLiga Santander. Este encuentro está programado para que empiece a las 11:00 a.m. hora peruana y 6:00 p.m. en España.

El partido entre el Barcelona y Eibar será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de ESPN 2. Por su parte, si te encuentras en tierras españolas lo ves vía Movistar LaLiga.

Eibar quiere despedirse venciendo por primera vez al Barcelona en sus siete años de historia ininterrumpida en la élite del fútbol español. Será un duelo en donde el conjunto de Ronald Koeman afronta sin objetivos y con Lionel Messi y Pedri ya de vacaciones.

Barcelona vs. Eibar: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Tras consumar su descenso la pasada semana al perder contra Valencia, los 'armeros' tienen un buen aliciente, ganar por vez primera a la tienda culé en la máxima categoría.



Es algo que no han podido lograr en los trece partidos que han jugado ante la tienda azulgrana en estos siete años, en los que han encajado once derrotas y dos empates. El primero en Ipurúa hace dos años y el segundo en el Camp Nou, una de las pocas alegrías en el cierre de la primera vuelta de esta temporada aciaga.



El entrenador José Luis Mendilibar contará con todos los jugadores de la primera plantilla excepto Edu Expósito, baja de última hora, y se sumará el canterano Atienza, que en las últimas jornadas se ha consolidado en el centro del campo como titular.



Por su parte, un Barcelona sin opciones de ganar LaLiga llega a Ipurúa para cerrar la temporada contra Eibar en un partido marcado por las ausencias de Lionel Messi y Pedri, que cuentan con permiso del club para adelantar sus vacaciones.



Además, no estará Marc-André ter Stegen, operado de una lesión y quien incluso se perderá la próxima edición de la Eurocopa.

Barcelona vs. Eibar: posibles alineaciones

Eibar: Dmitrovic, Correa, Oliveira, Arbilla, Cote, Recio, Atienza, Diop, Bryan Gil, Kike y Enrich.

Barcelona: Neto; Araujo, Piqué, Umtiti; Dest, Ilaix, Busquets, De Jong, Jordi Alba; Dembélé y Griezmann.

¿Dónde ver el Barcelona ante Eibar por TV?

Lo ves vía ESPN 2 en Sudamérica y Movistar LaLiga en España.

(Con información de EFE)

