Los jugadores del Barcelona quieren seguir celebrando en LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs Espanyol se enfrentan este domingo, 13 de febrero, por la jornada 24 de LaLiga Santander. El duelo se jugará en el estadio RCDE, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). En territorio español será las 9:00 p.m.

El derbi catalán entre Barcelona y su par Espanyol será transmitido por ESPN en Latinoamérica. En tanto, el España lo podrás seguir por Movistar LaLiga.

El partido llega en un momento anímico radicalmente distinto en ambos conjuntos. El anfitrión no gana desde el 31 de diciembre (contra el Valencia, 1-2), mientras que los azulgranas vienen de vencer al Atlético de Madrid (4-2).



Barcelona vs. Espanyol: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Espanyol recibe al Barcelona con gran carga emocional que los periquitos afrontan como antídoto para romper su mala dinámica y los azulgranas esperan confirmar que el triunfo de nota frente al Atlético de Madrid (4-2) no fue flor de un día.



Ante el Atlético, el conjunto de Xavi Hernández se quitó la espina de no haber ganado a ningún equipo 'grande' en la temporada actual, entró en la zona que da acceso a la Liga de Campeones y demostró que con las nuevas incorporaciones tiene recursos para ofrecer a partir de ahora un balance de resultados y un juego muy superiores a los de la primera mitad del curso.



Los blanquiazules, en cambio, no ganan desde el pasado 31 de diciembre en LaLiga (contra el Valencia, 2-1). Desde entonces, el equipo ha firmado tres derrotas y un empate y es, por ahora, la segunda peor racha de la temporada en cuanto a resultados y sensaciones. Vencer al Barcelona en el derbi supondría un impulso moral determinante.



La única mala noticia para los azulgrana ante los 'colchoneros' fue la roja directa a Dani Alves, que le ha supuesto una sanción de dos partidos después de que el Comité de Apelación desestimara las alegaciones del Barça, lo que comportará que Xavi deba buscar una solución en el lateral derecho. Sergiño Dest es el jugador que cuenta con más opciones para ocupar de inicio esta posición.



Las bajas por lesión del Barça para el derbi barcelonés, además de la de Alves por sanción, son las ya conocidas de Ansu Fati, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti y Memphis Depay.

Espanyol vs Barcelona: alineaciones probables.

RCD Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López, Bare; Vilhena, Darder, Puado y Raúl de Tomás.



FC Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Adama, Gavi y Ferran Torres.

