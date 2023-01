Guía TV del Barcelona vs Girona por la liga española 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Barcelona, en condición de visitante frente al Girona, saldrá por un nuevo triunfo que lo mantenga en la cima (44 puntos) de LaLiga Santander en el marco de la fecha 19 del torneo.

La tienda del Barcelona no la tendrá nada fácil contra Girona el sábado 28 de enero en el Estadio Municipal de Montilivi. Hay que tener en cuenta que en el conjunto que hará de local jugará en esta temporada el central peruano Alexander Callens, quien llegó luego de no renovar contrato con el New York City de la MLS.

El Barcelona visita a su rival de turno buscando seguir afianzando su buen momento y mantener el liderato en LaLiga, perseguido de cerca por el Real Madrid (41), que recibe a la Real Sociedad.

Barcelona vs. Girona: horarios en el mundo

Perú: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Los azulgranas, recién clasificados el miércoles para semifinales de la Copa del Rey, encabezan el campeonato español con tres puntos de ventaja sobre los merengues.

"Estamos en enero donde queríamos estar: líderes en Liga, semifinal de Copa, Supercopa en el bolsillo. Las sensaciones son muy positivas", afirmó el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras apear a la Real Sociedad de la Copa del Rey (1-0).

Los del Barcelona acumulan siete victorias oficiales consecutivas y afrontan el encuentro de la 19ª jornada liguera en un buen momento de juego.

Enfrente tendrá a un Girona, situado en el medio de la tabla, que tras perder el último fin de semana ante el Villarreal, tratará de reaccionar ante los azulgranas apoyado por su público.

A tres puntos del Barça, el Real Madrid afronta un duro compromiso en su casa contra la Real Sociedad, que apunta en la tercera posición liguera.

Los merengues llegan con la moral a tope luego de vencer 3-1 al Atlético en el Bernabéu por una de la llaves de cuartos de la Copa del Rey, certamen que no ganan desde 2014.

¿Dónde ver el Girona ante Barcelona vía TV por LaLiga?

Lo ves por la señal de ESPN en toda Sudamérica, al igual que en la plataforma streaming Star+. RPP.pe tendrá los goles y mejores jugadas.

