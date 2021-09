Barcelona vs Granada por la jornada 5 de LaLiga Santander | Fuente: @Barcelona

Barcelona vs Granada se enfrentan EN VIVO: seguir EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 5 de LaLiga Santander. El duelo se jugará en el estadio del Camp Nou, a partir de las 2:00 p.m.

El duelo entre Barcelona y Granada se transmitirá en ESPN y Star+ para toda Latinoamérica. El duelo también lo podrás ver en Movistar+ en España. El minuto a minuto del cotejo lo tendrás en la página de RPP.pe.



Al Barcelona le toca voltear la página. No ha pasado ni una semana del traspié que sufrió en la Champions League ante Bayern Munich por 3-0, pero no se puede perder tiempo en lamentos Es difícil, pero hay que seguir adelante. El equipo azulgrana es consciente de que necesita revertir su bajo estado de ánimo en Liga ante el Granada si no quiere sumirse en una espiral negativa peligrosa.

Barcelona vs Granada: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El conjunto catalán se ha dado cuenta de que ahora mismo está muy lejos del nivel de los mejores de Europa, pero también sabe que todo esta más abierto en la Liga y la Copa del Rey. No es favorito para levantar ninguno de los dos títulos, pero tampoco se le descarta para ellos.



Así, los primeros minutos ante el Granada serán claves para ver cómo afronta el Barcelona la necesidad que tiene de espantar la resignación. Si con la valentía mostrada por 'Gavi', Yusuf Demir y Alejandro Balde en el tramo final del partido ante el Bayern o con el conservadurismo temerario con el que planteó Koeman el partido ante los muniqueses.



Sea cual sea la elección, el técnico neerlandés, que otra vez ha visto cómo se ponía en duda su continuidad en el banquillo, deberá recomponer el equipo ante las bajas de dos pilares del once titular, Jordi Alba y Pedri, que cayeron lesionados ante el Bayern.



Ahora mismo la grave situación económica y deportiva no le permite al equipo de Koeman pensar más allá del próximo partido. El futuro azulgrana es una gran incógnita.



Luis Abram en la última práctica del Granada previo al FC Barcelona | Fuente: @GranadaCdeF

Granada visita al Barcelona muy necesitado de puntos ya que solo acumula dos en la clasificación y ha perdido los dos últimos partidos disputados, ante el Rayo Vallecano (4-0) y el Betis (1-2).



El equipo dirigido por Robert Moreno necesita salir de esta apurada situación inicial de la temporada y tratará de hacerlo en un escenario que parece poco propicio para conseguirlo como el Camp Nou.



No obstante, viaja con el recuerdo de lo ocurrido hace menos de cinco meses, cuando se impuso por 1-2 al Barça de forma inesperada y alejó a los culés de la opción de lograr el título de LaLiga Santander.



Una de las grandes novedades en el once del Granada puede ser la presencia del peruano Luis Abram en lugar de Germán Sánchez en el centro de la zaga.



¿Qué canal transmite el partido entre Barcelona y Granada?

El duelo será transmitido por ESPN, Star+ en todas Latinoamérica. En España lo ves por Movistar TV.

Barcelona vs Granada: alineaciones probables.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Sergiño Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis, Coutinho y Luuk de Jong.



Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Monchu, Luis Milla; Machís, Luis Suárez y Bacca.





