DT del Inter de Milan se rinde ante Lamine Yamal: "Es un fenómeno que sale cada cincuenta años"

El entrenador del Inter de Milan, Simone Inzaghi, llenó de elogios a Lamine Yamal tras empatar contra el conjunto azulgrana 3-3 en la ida de las semifinales de la Champions League.



"Yamal me ha impresionado. Es un fenómeno que sale cada 50 años. Hemos tenido que poner tres jugadores sobre él y prestarle mucha atención durante los noventa minutos", declaró en rueda de prensa.



Inzaghi valoró el partido que hicieron sus jugadores en el Estadio Olímpico Lluís Companys "ante un equipo enorme llamado Barcelona", sobre todo porque "hace 48 horas" estaban "jugando un partido de Liga contra la Roma" y no han tenido tiempo para recuperar.



Pese al 3-3 logrado a domicilio, el entrenador interista pronosticó una vuelta "igual de complicada que ha sido la ida" y que, pese a jugar en casa tendrán que afrontar "probablemente" sin su delantero de referencia, el argentino Lautaro Martínez, lesionado en el encuentro de este miércoles.



"El martes será una final que tendremos que jugar seguramente si nuestro capitán", afirmó Simone Inzaghi, "pero hoy el Barcelona se ha dado cuenta de que delante tendrá un gran Inter que es muy difícil de ganar", sentenció.

Lamine Yamal tiene fe en darle vuelta la serie en Italia

Lamine Yamal, quien firmó un espectacular partido ante Inter, ha asegurado que en la vuelta su equipo "lo dará todo" y está seguro de que pasará a la final de la Champions League.



"Pensábamos que podíamos ganar, pero ahora tenemos que pensar en la vuelta y a ganar", comentó el jugador.



"Lo doy todo por el equipo. He intentado darlo todo, dar lo máximo de mi. Quería más, queríamos ganar, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos", dijo en declaraciones a Movistar.



Al final del partido posó con una camiseta con la leyenda cien con el resto de sus compañeros, pero no se le vio contento: "Al final yo siempre pienso en ganar, para mí es lo más importante. No nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado, pero ya está, pensando en la vuelta y a por ellos".



Lamine Yamal, el goleador más joven de la historia en una semifinal de la Copa de Europa, ha asegurado que el Barcelona "lo va a dar todo" en Milán.



"Estamos a un paso de la final, vamos 0-0 y hoy hemos sido superiores, pero eso no sirve de nada. Intentaremos pasar", ha insistido.