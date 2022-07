Barcelona vs Juventus: ¿A qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo amistoso? | Fuente: AFP

Barcelona continúa con su gira por los Estados Unidos. En su segundo partido de preparación, el cuadro azulgrana enfrentará este martes, 16 de julio, a la Juventus en el estadio Cotton Bowl, en Dallas. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe

Tras ganar 1-0 con gol de Raphinha al Real Madrid, Barcelona llega motivado al partido contra la Vecchia Signora. El último sábado se estrenó Robert Lewandowski con camiseta azulgrana. El delantero polaco no anotó, pero ahora espera concretar las ocasiones de gol que se generen durante el partido.

Barcelona llega motivado

Contento y satisfecho por las "buenas sensaciones" que dio el Barcelona en su victoria en el clásico en Las Vegas (0-1), el técnico azulgrana, Xavi Hernández, destacó que ganar al Real Madrid, aunque sea en un amistoso, siempre refuerza la ilusión del equipo azulgrana.



"En general estamos contentos porque creo que hemos dado buenas sensaciones, que es lo más importante (...). A los culés nos gusta mucho ganar al Madrid y creo que eso es también importante para la moral de los jugadores", dijo en la rueda de prensa.



Así fue el gol de Raphinha del Barcelona ante Real Madrid

Barcelona vs Juventus: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil:9:30 p.m.

España:2:30 a.m. (miercoles, 27 de julio)

Así llega la Juventus

Juventus viene de imponerse 2-0 a las 'Chivas' del Guadalajara de México, en el estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada. En el equipo italiano está Ángel di María, quien llegó esta temporada para reforzar al plantel.

“Una buena prueba, el equipo trabajó duro en Turín y se ven los resultados. El partido tuvo buen ritmo en ambos tiempos y estoy satisfecho con el trabajo de los Sub-23, además de los refuerzos que hicieron su aporte”, dijo Massimiliano Allegri tras enfrentar a los mexicanos.

Para este partido, Juventus no podrá contar con Paul Pogba, quien se lesionó en la rodilla derecha.

"Tras un dolor en la rodilla derecha, Paul Pogba se sometió a pruebas radiológicas que revelaron una lesión del menisco lateral", indicó la 'Juve' en su página web.

Después de este partido, Juventus jugará el sábado 30 ante el Real Madrid en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

¿Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs Juventus?

Barcelona vs Juventus chocarán en duelo vibrante el martes, 26 de julio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Cotton Bowl.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs Juventus?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports App y DirecTV Sports Peru, TV3, RTVE.es, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP.pe



Barcelona vs. Juventus: posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Sergiño Dest, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jordi Alba, Franck Kessie, Sergio Busquets, Pedri, Ansu Fati, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Xavi Hernández.

Juventus: Wojciech Sczcesny, Juan Cuadrado, Bremer, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Manuel Locatelli, Paul Pogba, Denis Zakaria, Ángel Di María, Dusan Vlahovic y Moise Kean. DT: Massimiliano Allegri.