Barcelona vs. Levante EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 26 de septiembre en el Camp Nou por la fecha 7 de LaLiga Santander. Está programado para las 9:15 a.m. hora peruana.

Este partido entre el Barcelona, que juega como local, y Levante será transmitido a toda Sudamérica vía ESPN 2 y también en la plataforma streaming Star+. En España lo ves por la pantalla de Movistar LaLiga.

En medio de la tormenta que vive Barcelona tras los empates ante Granada y Cádiz y el repaso sufrido ante contra Bayern Munich, la gran esperanza de presente y de futuro del club, Ansu Fati, vuelve tras recuperarse de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Barcelona vs. Levante: horarios en el mundo

Perú: 9:15 a.m.

Ecuador: 9:15 a.m.

Colombia: 9:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

Chile: 11:15 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Durante los casi 10 meses que ha estado fuera de los terrenos de juego, el delantero de 18 años ha pasado tres veces por el quirófano, lo que ha provocado que el Barça, empezando por el entrenador Ronald Koeman, haya querido ser muy prudente y no forzar su vuelta. Así, el técnico neerlandés aseguró que ante el Levante como mucho disputará 15 minutos.



Pero en un momento anímico tan bajo para el club y con Koeman sentenciado a la espera de que Laporta le encuentre un sustituto, el regreso de Ansu Fati se aprecia en la entidad como una noticia a la que agarrarse para ilusionarse.



Aparte, servirá para empezar a vaciar una enfermería que en los últimos tiempos no ha hecho más que llenarse en Barcelona. Finalmente, Jordi Alba y Pedri no llegarán a tiempo para estar a las órdenes de Koeman, que no se podrá sentar en el banquillo por sanción ni ante Levante ni Atlético de Madrid.



Por si fuera poco, Frenkie de Jong fue expulsado por doble amarilla frente al Cádiz y, a pesar de que el Barça puso un recurso para que le quitasen la segunda al considerarla injusta, el Comité de Competición ratificó la sanción de un partido.

La prueba del Camp Nou llega para Levante en un momento de dudas, después de haber sumado apenas cuatro puntos y con una racha sin ganar en la Liga que se prolonga desde el mes de abril.



El entrenador Paco López ha sido ratificado por el club en las últimas dos semanas y el presidente, Quico Catalán, se reunió con la plantilla en el entrenamiento del pasado viernes para intentar cambiar la dinámica del equipo.



Los futbolistas Roberto Soldado, José Campaña, Enis Bardhi y Mickaël Malsa siguen lesionados una semana más y el meta Dani Cárdenas tampoco podrá jugar en Barcelona por unas molestias en el recto interno de la pierna izquierda.

Barcelona vs. Levante: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Demir, Coutinho y Memphis Depay.

Levante: Aitor; Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc; De Frutos, Melero, Radoja, Morales; Roger y Dani Gómez.

¿Dónde vere el Barcelona contra Levante por TV?

Lo ves por ESPN 2, la plataforma streaming Star+ y también por la señal de Movistar LaLiga.

