Luis Suárez llegó al Barcelona en el año 2014 proveniente del Liverpool. | Fuente: AFP

Para Luis Suárez, las bajas que presentará el Liverpool no afecta en nada al Barcelona. En conferencia de prensa, el delantero uruguayo consideró que la no presencia de futbolistas como Mohamed Salah y Roberto Firmino para este duelo de Champions League no modificará en nada su planteamiento, siendo conscientes que tienen buenos jugadores para reemplazarlos.

"Para ellos son bajas importantes, pero a nosotros no nos cambia nada en relación a cómo vamos a plantear el partido. Jugamos en un partido con mucha historia, ellos tienen otros jugadores con otras calidades. Son futbolistas internacionales y hay que tenerles respeto", dijo.

Asimismo, Luis Suárez señaló que no celebrará si es que le toca marcarle al Liverpool en el Estadio de Anfield por lo que representa ese escenario para él. Además, resaltó el papel que tuvo la escuadra inglesa para que se concrete su llegada al Barcelona.

"La gente que sabe, entiende y ama este deporte sabe la importancia que tiene un gol. Lo celebré con mi público en la ida y soy un agradecido con Liverpool. Sin embargo, está claro que en Anfield no celebraría un gol, como tampoco lo hice en Groningen. Este club me hizo más profesional y me permitió madurar más, si estoy en el Barcelona es gracias a ellos", sentenció Luis Suárez.