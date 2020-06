Lautaro Martínez es el objetivo del Barcelona en el próximo mercado | Fuente: Instagram

En los últimos veinte años, Barcelona ha tenido a dos centrodelanteros que han conseguido afianzarse, en tiempos distintos, en el equipo llevando el ‘9’ en la espalda: Luis Suárez, actualmente, y el camerunés Samuel Eto’o.

El africano anotó 130 goles en casi 200 partidos durante cinco temporadas y conquistó 8 títulos como azulgrana, por lo que es palabra autoriza para referirse al fichaje más deseado por el club para el próximo mercado, el de Lautaro Martínez.

“Lautaro lo está haciendo bien con el Inter y tiene proyección, pero la gente tiene tendencia a olvidarse de la historia reciente y Luis (Suárez) ha escrito la historia reciente, no solo del Barza sino del fútbol. Eso hay que reconocérselo”, dijo en entrevista con ‘Catalunya Radio’.

Con Luis Suárez ya de 33 años, Barcelona mira a futuro para conseguir la incorporación del que anhela sea su ‘9’ de ataque en las próximas temporadas, y el deseado es Lautaro, sin embargo, el africano considera que aún tiene todavía mucho por dar en la escuadra.

“Suárez es un general y no le podemos quitar los galones todavía. Me encanta. Está haciendo historia con el Barça. Es uno de los mejores delanteros del mundo en su posición. Eso no impide traer a otro jugador para dar competencia”, afirmó.