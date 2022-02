Xavi Hernández: "No veo al Barcelona como favorito en la Europa League" | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Fuera de la Champions, pero todavía con la posibilidad de conquistar un título internacional esta temporada. Barcelona encarará el partido de ida por los playoffs de la Europa League ante el Nápoli y el entrenador Xavi Hernández calificó el cruce como uno de nivel Champions League, además de resaltar la importancia de la competición.

“Es una oportunidad para nosotros. Tenemos dos vías para entrar en la Champions, por LaLiga o ganando la Europa League. Tenemos la opción de ganar la Europa League, que es una competición importante. Necesitamos a la afición y esperamos un gran ambiente, una gran entrada como el día ante el Atlético. No tuvimos suerte con el sorteo, pues el partido es ante el Nápoli y podría ser perfectamente una eliminatoria de Champions", dijo el exmediocampista en rueda de prensa.

En esta instancia de la Europa League, se enfrentarán los equipos que obtuvieron el tercer lugar en la ronda de grupos de la Champions. Así, Xavi señaló que no ve como “favorito” al Barcelona, aunque sí lo colocó en el listado de “candidatos”.

“No diría favorito, vamos a por los dos títulos, pero nos enfrentamos a un rival complicado. El Sevilla tiene mucha más experiencia que nosotros en esta competición. No nos veo como favoritos, nos veo como candidatos, pero en la eliminatoria", puntualizó el estratega.

Barcelona y el título de Europa League que nunca ganó

❝En este #BarçaNapoli no somos favoritos, sí candidatos a avanzar en esta #UEL. Tenemos un rival complicado y fuerte❞



🔊 - Xavi - pic.twitter.com/0jpD0tanRN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2022

La Europa League o anteriormente conocida como la Copa de la UEFA es un certamen que no aparece en la vitrina de títulos del Barcelona. Nunca lo ganó y Xavi Hernández indicó que ello es una motivación para encarar el torneo.

“La Europa League es una competición que nunca hemos ganado, es un título que no tenemos. Es una motivación más el poder ganar un título que no tenemos. A mí me da mucha rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí. No es la Champions, pero es una competición muy buena. Nosotros estamos motivados", conluyó.





