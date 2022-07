Barcelona jugará su cuarto amistoso en Estados Unidos | Fuente: AFP / Getty Images | Fotógrafo: ETHAN MILLER

Barcelona vs New YorrK RB EN VIVO y EN DIRECTO | Ambos chocan este sábado, 30 de julio, en el estadio Red Bull Arena en Nueva Jersey. Este atractivo partidazo se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). En España será a la 1:00 a.m. del miércoles.

El cuadro azulgrana y el equipo de la MLS será transmitido por DirecTV Sports y DirecTV Go. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe

Este será el cuarto y último amistoso del Barcelona en Estados Unidos. Para el cuadro azulgrana la gira por tierras estadounidenses ha servido de gran motivación de cara a LaLiga Satander.

Barcelona vs. New York Red Bulls: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. del domingo

Así llega Barcelona

Este Barcelona no se parece nada al que terminó el curso en mayo con la moral baja tras quedarse muy lejos de sus objetivos, como se está demostrando en una positiva gira por los Estados Unidos que tendrá su cuarta y última parada en Nueva York para enfrentarse al New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS).



De momento, el conjunto de Xavi Hernández suma en esta gira dos triunfos (ante el Inter Miami y el Real Madrid) y un empate (ante el Juventus). Pero lo mejor son las sensaciones que está dejando en el terreno de juego, donde la alegría vuelve a ser la protagonista después de mucho tiempo. En el Red Bull Arena de Nueva York se puede vivir otro capítulo de este ascenso emocional.



El gran aliciente será ver las evoluciones de los nuevos fichajes, especialmente de Robert Lewandowski, que aún no se ha estrenado como goleador azulgrana, y de Raphael Dias Belloli ‘Rapinha’, uno de los jugadores que más ilusión ha despertado en el barcelonismo estos últimos días de julio gracias a sus actuaciones.

Barcelona y sus refuerzos



Por otro lado, su competencia directa en la banda derecha del ataque, Ousmane Dembélé, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que por fin puede convertirse en una pieza clave del equipo tras ser el autor de los dos goles ante el Juventus con dos jugadas individuales de mucho mérito.



En cambio, Jules Koundé, el quinto fichaje del Barça este verano, que se anunció el jueves, no participará en este último encuentro de la gira americana, ya que el exsevillista viajó directamente a Barcelona para pasar la revisión médica. Así, su debut seguramente será en el Trofeo Joan Gamper que el conjunto catalán disputará ante el Pumas mexicano el 7 de agosto en el Camp Nou.



Salvo sorpresa, tampoco se enfrentará al New York Red Bulls el delantero Ferran Torres, que aún no ha podido disputar ningún minuto durante esta pretemporada a causa de la herida que sufrió en el pie derecho el primer día de entrenamiento tras volver de vacaciones.



En el primer partido de la gira por los Estados Unidos, el Barça venció por 0-6 al Inter Miami, el undécimo clasificado de la conferencia este de la MLS. En principio, la oposición que ofrecerá el New York Red Bulls será superior, ya que ahora ocupa el tercer puesto en la misma conferencia.

