Ver aquí, Barcelona vs Osasuna: dónde ver el partido de LaLiga. | Fuente: AFP/Osasuna

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 12 de diciembre en el Estadio El Sadar (Pamplona) por la fecha 17 de LaLiga Santander. Está programado para las 10:15 a.m. hora peruana.

Este partido entre Barcelona y su par del Osasuna será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de ESPN, al igual que en la plataforma streaming Star+. En España va por Movistar LaLiga.

Los de Pamplona deberán subir sus revoluciones para dar guerra a un Barcelona herido tras la eliminación de la Champions League. El elenco local que ansía la victoria en el torneo local de primera división ocho jornadas después.

Barcelona vs. Osasuna: horarios en el mundo

Perú: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Memphis Depay es baja en Barcelona contra el Osasuna. | Fuente: EFE

A pesar de la mala racha de resultados, el 'rojillo' no mira hacia atrás y por ello buscará sumar una victoria de prestigio ante una afición rojilla ansiosa de ver más resultados positivos en su feudo.



El bagaje de local en su reformado estadio no es positivo. Los navarros tan solo han conseguido sumar una victoria en su feudo, ante el Rayo, en la penúltima victoria del equipo de Arrasate.



"Es importante sentir esa necesidad de ganar. Cuando la sientes, al final das lo mejor de ti mismo. En esta Liga no hay ningún partido fácil, pero ninguno imposible, y vamos a intentar hacer un buen choque", ha comentado en rueda de prensa el técnico sobre la importancia que supondrían los tres puntos.



El técnico vizcaíno cuenta con todas sus cartas para medirse a un Barcelona que no llega en su mejor momento. Osasuna sabe de la dificultad del choque y del mal momento que atraviesa su rival, motivo por el cual no deberá confiarse si quiere obtener los tres puntos.

🌍 Mañana, #Osasuna volverá a vivir una tarde vibrante en El Sadar.



🙌 Para afrontar este reto, necesitaremos tu apoyo estés donde estés.



👇 ¡Cuéntanos desde dónde nos animarás en el #OsasunaBarça! pic.twitter.com/tYtWvf6ujT — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) December 11, 2021

Tras la eliminación del miércoles en la fase de grupos de la Champions al perder por 3-0 ante el Bayern Munich en el Allianz Arena, el DT del Barça, Xavi Hernández explicó que empezaba una "nueva era", que dará inicio este domingo en El Sadar ante el Osasuna.



La ilusión por la llegada al banquillo del excapitán azulgrana ha durado cinco partidos. La dura caída a disputar la Liga Europa, sumada a la derrota ante el Betis en Liga, han vuelto a hundir el estado de ánimo azulgrana y no se descarta que se tomen medidas drásticas con vistas al mercado de invierno.



La situación es insostenible en Europa, pero también en la Liga, donde ocupa la séptima posición a 16 puntos del Real Madrid, aunque el Barcelona tiene un partido menos.

Así, el título doméstico prácticamente ya se descarta y el foco se pone en clasificarse para la Copa de Europa del próximo curso, un objetivo que ahora mismo está a seis puntos.

Barcelona vs. Osasuna: posibles alineaciones

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez: Torró, Kike Barja, Moncayola, Darko; Rubén García y Ante Budimir.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Balde; Sergio Busquets, Nico González, Gavi; Ez Abde, Dembélé y Luuk de Jong.

¿Dónde ver el Barcelona frente al Osasuna por TV en LaLiga?

Lo sigues por las pantallas de ESPN, Movistar LaLiga y en la plataforma streaming Star+. (EFE)

