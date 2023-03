Sigue el Barcelona vs Real Madrid en el Camp Nou por LaLiga. | Fuente: AFP

Clásico caliente en el Spotify Camp Nou. Barcelona vs. Real Madrid se enfrentarán en partidazo correspondiente a la 26 de LaLiga Santander 2022-23.

El duelo del Barcelona, en condición de local, frente al Real Madrid está programado para el domingo 19 de marzo a las 3:00 p.m. hora peruana y 9:00 p.m. horario español. Este encuentro se ve empañado por el denominado 'caso Negreira', en el que el conjunto azulgrana podría dar un paso de gigante hacia el título.

Los hombres de Xavi Hernández en el Barcelona afrontan el encuentro con nueve puntos de ventaja sobre e Madrid, que no puede permitirse fallar ante su principal rival por la corona de la liga española de primera división.

Barcelona vs. Real Madrid: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Los convocados en Real Madrid para el Clásico. | Fuente: @realmadrid

El equipo merengue, que defiende el título, se situaría a doce puntos de los barcelonistas a falta de doce jornadas para el final en caso de caer en el Camp Nou.

Un hueco difícil de remontar frente a un Barça que afirma desde el principio de la temporada que su gran objetivo es ganar la Liga y que ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros del campeonato español.

"En caso de ganar, sería un golpe de autoridad. Estaríamos a doce puntos, no sería definitivo, pero sería un golpe de autoridad", aseguró el sábado el sábado el entrenador del Barcelona en rueda de prensa.

El segundo 'Clásico' liguero, tras el que ganó el Real Madrid 3-1 en el Santiago Bernabéu, llega empañado por el gran ruido producido por el conocido como 'caso Negreira' en el que se investigan los pagos a un exresponsable arbitral.

La presión extradeportiva no parece ser acusada por el elenco blaugrana sobre el campo, tras los buenos resultados en sus últimos encuentros, incluida la victoria 1-0 sobre el Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey el pasado 2 de marzo.

El conjunto azulgrana no podrá recuperar para este encuentro al joven Pedri, que lleva un mes de baja por una lesión muscular.

"Llegaba muy justo. Había un riesgo, ayer quiso entrenar y se resintió, no se sintió al 100% y estos partidos si no estás al 100%, mejor no jugar", dijo Xavi.

Fuera de Europa, el Barcelona habrá tenido más días para preparar el encuentro que el Real Madrid, que el miércoles se clasificó para los cuartos de final de la Champions League a ganar 1-0 al Liverpool.

La victoria ha supuesto una inyección de moral para los blancos de cara al encuentro del domingo, en el que se juegan buena parte de sus posibilidades en LaLiga esta temporada. "Vamos a ganar e intentar alcanzarlo. Todavía no se ha acabado", sostuvo Karim Benzema.

Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Kessie; Raphinha, Gavi y Lewandowski, .

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho; Camavinga, Kroos, Modric; Valverde, Vinícius y Benzema.

¿Dónde ver el Barcelona frente al Real Madrid vía TV por LaLiga?

Lo ves en toda Sudamérica por las señales de ESPN y Star+, en tanto que en España va en Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y mejores jugadas. (EFE)

