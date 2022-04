Ver aquí, Barcelona vs Real Sociedad: narración TV por el fútbol español. | Fuente: EFE

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 21 de abril en el Reale Arena por la jornada 33 de LaLiga Santander 2022.

Este partido entre Barcelona, en condición de visitante, y el conjunto de la Real Sociedad está programado para que empiece a las 2:30 p.m. hora peruana y mismo horario en México. Será transmitido vía TV en Sudamérica por DirecTV Sports, en tanto que en España va por Movistar LaLiga.

El Barcelona de Xavi Hernández no tiene tiempo para lamerse las heridas ante un rival directo en la lucha por clasificarse para la Champions League y en un feudo como el Reale Arena en el que ha sufrido dolorosas derrotas.

Barcelona vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

Perú: 2:30 p.m.

Ecuador: 2:30 p.m.

Colombia: 2:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Argentina: 4:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

Real Sociedad confía en sacar los tres puntos ante Barcelona. | Fuente: @RealSociedad

Con todo, el club culé sigue siendo favorito al triunfo, aunque un poco menos tras su eliminación de la Europa League y caída contra el Cádiz, lo que anima los propósitos de doblegar a un conjunto blaugrana casi siempre adverso a los intereses del once txuri urdin, que el año pasado encajó ante los catalanes la mayor goleada de la era Alguacil (1-6).



Las utopías ya se han dejado de lado en el conjunto catalán. LaLiga no está al alcance. Fue demasiada la penalización por haber hecho un flojo inicio de competición y la remontada tan solo ha dado para ascender hasta el segundo puesto. Ahora le toca aguantar el arreón de sus perseguidores en los siete partidos que le quedan.



Sevilla y Atlético de Madrid están empatados a 60 puntos con Barcelona, que ha disputado un encuentro menos, y el primer puesto de Liga Europa es para el Betis, con 57, después de que los verdiblancos perdieran este martes por 0-1 ante el Elche. Sexta, precisamente, es la Real Sociedad con 55.



Así, el conjunto de Xavi prácticamente está obligado a vencer si no quiere complicarse la vida de cara al último tramo del curso. Pero las derrotas ante el Eintracht Frankfurt (2-3), con marea alemana incluida en el Camp Nou, y ante el Cádiz (0-1) han dejado tocado psicológicamente a un Barça que ha sufrido un contundente bajón en su juego.

La buena noticia para el elenco azulgrana es que recupera en el eje de la defensa a Ronald Araujo, que cumplió sanción ante el Cádiz, y a Gerard Piqué, noticia esta semana por su implicación en cuestiones como la Supercopa de España en Arabia Saudí, que recibió el alta médica tras recuperarse de su tendinopatía en el aductor largo de la pierna izquierda.



En cambio, Xavi no tendrá a su disposición a Ansu Fati, que sigue poniéndose a tono con el grupo con el propósito de reaparecer pronto, Pedri, Sergi Roberto y Samuel Umtiti.



El Barça otra vez está afrontando una semana con tres partidos, así que es muy probable que el técnico haga algunos cambios respecto al partido del domingo. Los jugadores que cuentan con más números de regresar a la titularidad son Ronald Araujo, Gerard Piqué, Dani Alves y Pierre-Emerick Aubameyang.



La baja de Silva, sancionado por su expulsión en el empate ante el Betis, es muy importante en el juego ofensivo de Real Sociedad, máxime si se suman la ausencia de larga duración de Mikel Oyarzabal y los problemas para marcar que sufre esta temporada el equipo guipuzcoano.

Barcelona vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Sorloth e Isak.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

¿Dónde ver el Barcelona ante Real Sociedad vía TV por LaLiga?

Lo ves en Sudamérica por la señal de DirecTV Sports, en tanto que en España lo sigues en Movistar LaLiga. (EFE)

