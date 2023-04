Gavi tiene una cláusula de rescisión fijada por Barcelona en 1.000 millones de euros | Fuente: EFE | Fotógrafo: Enric Fontcuberta

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que los próximos "tres o cuatro partidos son clave" para la consecución de LaLiga Santander, empezando por el duelo de este domingo ante el Getafe, y que por eso "no es momento de demasiadas pruebas" con jugadores, afirmó que el futuro de Gavi "pasa por el Barça" y que en "ningún equipo del mundo" sería "tan feliz" como lo es en el conjunto culé.

"Creo que Gavi no sería tan feliz en ningún equipo del mundo como aquí. Aquí lo tiene todo y le valoramos, tiene 18 años y está siendo titular y decisivo para el equipo. Es un futbolista que me emociona, es una maravilla de futbolista con 18 años. Su futuro pasa por el Barça, no será tan feliz fuera", declaró en rueda de prensa.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Gavi se afirmó como titular en el mediocampo del Barcelona | Fuente: AFP

¿Gavi se va del Barcelona?

Barcelona tiene problemas para poder inscribir a Gavi por el 'Fair Play Financiero'. Un hecho que ha convertido al mediocampista español en uno de los jugadores pretendidos en Europa, teniendo un claro interés por su fichaje el Chelsea.

Ya hubo un primer encuentro entre el club 'blue' y el agente de Gavi, pero el Barcelona se niega a perder a uno de sus futbolistas con más talento. 'Mundo Deportivo' afirma que la entidad se ha puesto las pilas y trabaja ya en un plan de viabilidad que le permita inscribirlo como futbolista del primer equipo. Ahora mismo, tiene ficha del filial y, por ello, luce el dorsal '30'. Si el Barça no consigue ajustar cuentas, Gavi podría quedar libre el 30 de junio.

¡Nos encanta este vídeo!



Xavi 🫡 Gavi pic.twitter.com/JRtlNPoxQS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 15, 2023

Barcelona cerca del título

Xavi Hernández indicó que los próximos choques serán "clave" para conquistar el título de LaLiga, donde actualmente tiene una diferencia de 13 unidades sobre el Real Madrid.

"Llevamos una ventaja importante y estos próximos tres o cuatro partidos son clave. De ganar tres o cuatro partidos seguidos, prácticamente seríamos campeones. Dependemos de nosotros y queremos ganar mañana", expresó.

"Competimos contra rivales muy fuertes; tanto a Real Madrid como a Atlético de Madrid los ves jugar y te das cuenta de su potencial, de la calidad que tienen en la plantilla. Estar donde estamos en LaLiga tiene mucho mérito. No sé si ellos están centrados o no, pero nosotros sí. Queremos ganar esta competición ante dos grandísimos rivales; las dos plantillas optarían a ganar el título, tanto Madrid como Atlético", añadió.





NUESTROS PODCASTS

LIMA 8.8: Alerta sismo

El 30 de marzo de 2024 un sismo de magnitud 8.8 sacude la costa central del Perú… En esta ficción narramos las primeras horas de un evento de gran magnitud y cómo afecta a nuestros protagonistas y al resto de habitantes de Lima y Callao. Un podcast producido por RPP y Pacífico Seguros.