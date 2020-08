Xavi Hernández junto a Lionel Messi. | Fuente: EFE

Muchos lo consideran como el entrenador ideal en este momento para Barcelona. Sin embargo, Xavi Hernández no está convencido y señaló que hoy por hoy no está cerca de regresar al club azulgrana.

“Hay ruido externo, temas extradeportivos… No creo que sea ahora (el momento de volver), no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor”, sostuvo en entrevista a El País.

Xavi destacó que respeta al actual técnico del equipo, Quique Setién. “Respeto mucho a Quique Setién, tiene un manual de juego muy parecido a lo que el Barça necesita, que es el cruyffismo, otra cosa es que los resultados acompañen”, agregó Xavi.

Eso sí, el exjugador de Barcelona no descarta que en el futuro llegue al banquillo del equipo de sus amores. “Yo estoy encantado de seguir adquiriendo experiencia, retándome, y por supuesto para mí sería un privilegio entrenar algún día al Barça, con un equipo de ensueño, con Jordi Cruyff, Carles Puyol y algunos jugadores actuales. Me gustaría hacer un equipo con gente válida que conoce la casa, gente de mi confianza y de mi cuerda”, manifestó.

Xavi Hernández en entrenador del Al Sadd desde la temporada 2019.