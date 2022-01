Xavi y Dembélé. | Fuente: EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, se deshizo en elogios hacia el Athletic Club, del que dijo que tiene "una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años". Todo ello en la víspera de los octavos de final de la Copa del Rey.



Xavi destacó que el club bilbaíno es "un rival muy intenso, con un entrenador (Marcelino García Toral) que trabaja muy bien y que es de los mejores del fútbol español".



"Nos va a exigir mucho en la salida de balón, salen mucho a la contra con Iñaki, Sancet, Raúl García... Quizá tienen una de las mejores generaciones de jugadores de los últimos años. La Copa es muy atractiva, pero el sorteo no nos ha favorecido", resumió.



En cualquier caso, Xavi espera que sus jugadores disfrutende un escenario que considera especial: "A veces he salido de San Mamés como un jugador local. Tengo una gran relación con el Athletic y una profunda admiración. Son especiales, el ambiente de nobleza y de fútbol es sensacional".

Dembélé no jugará con Barcelona

Para el duelo e San Mamés, el técnico azulgrana tiene dudas en la delantera, pues reveó que Memphis Depay "tiene unas pequeñas molestias" y "se ha resentido un poco", y Ousmane Dembélé podría quedarse fuera del once dados los problemas que el club está teniendo con su renovación.



"O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club", apuntó sobre el internacional francés, de quien volvió a decir "que quiere quedarse" en el Barza.







