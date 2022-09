Xavi confía que seguirán los triunfos en el Barcelona. | Fuente: EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció este viernes que ante las lesiones que arrastra su equipo "es el momento de demostrar" que tiene "una gran plantilla" para iniciar los doce "importantes" partidos antes de Qatar 2022.



En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Mallorca, Xavi reconoció estar "frustrado" por los problemas físicos que han sufrido Memphis Depay, Ronald Araujo, Jules Koundé y Frenkie de Jong con sus selecciones, además de la baja de Héctor Bellerín, cinco lesiones que calificó de "desgracias".



"Los motivos son multifactoriales, no sabemos el factor principal. Los viajes, la metodología que cambia, las cargas de partidos... No se trata de buscar culpables. Es una desgracia, pero lo llevábamos muy bien. Es el momento de demostrar que tenemos una gran plantilla", argumentó.



Xavi señaló que en el club intentarán que no se repita esta plaga de lesiones en el próximo parón con "más comunicación con las selecciones, más precaución y más prevención" con los futbolistas, si bien recordó que el calendario es "frenético".

Xavi solo descarta a Ronald Araújo

“Tenemos tiempo de recuperar a futbolista, menos a Ronald, el resto se pueden recuperar para dos o tres partidos", señaló Xavi descartando solo al defensa 'charrúa' de cara al clásico contra el Real Madrid, que se desarrollará el 16 de octubre.

🗣 Xavi: "Hay que aceptar las lesiones, ahora tendrán oportunidades otros jugadores" pic.twitter.com/PR5TAvGNxp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2022