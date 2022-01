Gerard Piqué sobre Vinicius. | Fuente: EFE

Vinicius Junior estuvo cerca de jugar en el Barcelona. Sin embargo, al final la exestrella del Flamengo decidió por el Real Madrid, una decisión que fue tomada como una mala noticia por el central Gerard Piqué, que reveló hace pocas horas que en su momento llamó al futbolista sudamericano para quefiche en el equipo azulgrana.

"Hablé con Vinicius para convencerle de que viniera al Barça..." fue lo único que dijo Piqué sobre Vinicius, en una conversación en el canal de Twitch del streamer Ibai Llanos.

Vinicius, que fichó por el Real Madrid en 2018, habló en noviembre del 2021 sobre cómo tomó la decisión de jugar por el Real Madrid en lugar de Barcelona.

"Los dos clubes me buscaron y yo decidí ir al Real Madrid por el proyecto y por lo que hicieron por mí. Creí que era lo mejor y que era el club con el que yo tenía mas afinidad. Siempre me encantó el Real Madrid, siempre me encantaron Cristiano Ronaldo y todos los jugadores. Elegí bien y quiero seguir aquí mucho tiempo", señaló en El Larguero.

Piqué sobre el mercado de fichajes

El experimentado central español también se refirió a las posibles contrataciones de Barcelona en el cierre de mercado de fichajes de invierno en Europa.

"Se habla de más operaciones y tendremos que adaptarnos con lo que llegue. Son compañeros que vienen a ayudar", señaló.





NUESTROS PODCASTS

El Ministerio de Salud trabaja una resolución con la que quiere poner un tope de precios a los medicamentos y pruebas de descarte relacionados con la COVID-19 ¿Qué opinan las asociaciones de consumidores y el gremio farmacéutico?