Después de ocho años, Rafinha se despidió de Bayern Munich. El brasileño no quiso irse sin dejar un mensaje a sus compañeros. Fue tan emotivo su discurso que Franck Ribéry no pudo contener la emoción y se le escapó unas lágrimas.

En su discurso, Rafinha contó el consejo que le dio su mamá. "Ella siempre dice que le de las gracias a los chicos, a mis compañeros y a todos los trabajadores del Bayern. 'No puedes olvidar que eres una buena persona, que eres un gran chico. Decí siempre gracias'. Para mi familia no era importante que yo me convirtiera en un gran futbolista o en el mejor. Para ellos, siempre fue más importante otra cosa. Si a mi equipo le iba bien, ellos estaban felices".

Los jugadores ya estaban emocionados al escuchar sus palabras, pero Franck Ribéry no pudo contener sus lágrimas cuando pronunció lo siguiente: "Cuando veo a mis chicos, que llevamos tanto tiempo juntos... David (Alaba), Javi (Martínez), Franck (Ribery), Manuel (Neuer), Thiago (Alcántara), Lewa, Renato (Sanches)... Esto es lo más difícil, no el último partido o el último título. Es la amistad que tenemos. Creo que eso es lo más importante, ese es el secreto de nuestro éxito. Siemprebien, positivos. Da igual qué pase. Mi familia sabe que me gusta el buen ambiente, y que eso trae cosas buenas y éxitos. Ese es mi secreto. ¡Gracias!".

