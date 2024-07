Se le agota el tiempo: Bayern Munich tomó una drástica decisión sobre el futuro del canadiense Alphonso Davies

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro de Alphonso Davies en el Bayern Munich no está resuelto. El conjunto aleman le ha dado un ultimátum al centrocampista canadiense para su renovación de contrato. Si no lo hace, no le ofrecerán más dinero, según Uli Hoeness, presidente del club 'bávaro'.

"Le dijimos muy claramente que, si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero", declaró de manera contundente.

Esta postura firme del Bayern se debe al bajo rendimiento del Davies, quien perdió el titularato, siendo suplente en la escuadra de Vicent Kompany desde marzo.

La decisión final está en manos del canadiense. Si quiere serguir en el club tendrá que aceptar la última oferta.

¿El Real Madrid va por Davies?

El conjunto español es uno de los clubes interesados por Alphonso Davies. Sin embargo aún no hay nada concreto con el futbolista canadiense debido a que no está dispuesto a dar un paso en falso.