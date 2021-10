Zambrano ya se encuentra concentrado con la selección en Lima a las ordenes de Ricardo Gareca.

Aunque Boca Juniors cayó 2-1 ante River Plate, el superclásico dejó cosas para analizar y resaltar, tal como lo hizo Juan Román Riquelme. El vicepresidente del cuadro xeneize destacó la actuación de Carlos Zambrano, quien ingresó tras la expulsión de Marcos Rojo y anotó un gol en los últimos minutos del partido.

Riquelme afirmó que cada vez que a Zambrano se le necesita y requiere lo hace de la mejor manera. “Ayer, después de la expulsión, la decisión de Sebastián Battaglia fue sacarlo a él. Tenía que poner a un central y puso a Carlos Zambrano que siempre que juega lo hace de maravilla, tenemos cuatro centrales muy buenos”, explicó en una entrevista con TyC Sports.

El exfutbolista también se refirió a las expulsiones que sufrió el cuadro ‘xeneize’ en los últimos superclásicos, dejando entrever que fueron perjudicados y hasta mal expulsados. "En el primero, Jorman Campuzano estuvo bien expulsado. De hecho, se tendría que haber ido en el primer tiempo. Después, mal expulsado Carlos Zambrano el día que Matías Suárez se deja caer. Y ayer la primera jugada no es ni falta (de Marcos Rojo). No es una cuestión de tarjeta o no. No fue falta", señaló Riquelme.

Tras la derrota de Boca en el último domingo ante River Plate, los pone en una situación complicada, debido a que se ubican novenos con 21 puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Fútbol Profesional y hasta podrían perder la chance de formar parte de un torneo internacional el año que viene.

