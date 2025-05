Exdirigente culpó a Juan Román Riquelme de la crisis en Boca Juniors: “Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La derrota de Boca Juniors ante River Plate en el clásico del fútbol argentino -el pasado fin de semana- ha causado una crisis en el seno del cuadro xenieze, que tuvo su primera víctima en Fernando Gago, quien el pasado martes fue despedido de su cargo como director técnico.

Sin embargo, otro de los acusados del mal momento de Boca Juniors es el presidente del club, Juan Román Riquelme, a quien cuestionan no haber tomado las decisiones adecuadas para fichar a jugadores que marquen una diferencia a nivel internacional, con el equipo eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores a manos del peruano Alianza Lima.

Al respecto, comunicador Mario Pergolini, exvicepresidente de Boca Juniors, apuntó sus baterías contra Riquelme, al que acusó de no saber de fútbol, pese a su estatus de leyenda en el barrio de La Boca.

“Hay que echar a los incompetentes que contratan. (...) Que Riquelme ponga un mánager, porque él no sabe comprar, él no sabe de fútbol. Sabía jugar al fútbol, pero no sabe de fútbol”, fustigó Pergolini en su podcast.

Las declaraciones de Pergolini tuvieron eco en la prensa argentina, atizando la polémica en torno a Boca Juniors.



¿Quién será el reemplazante de Fernando Gago en Boca Juniors?

Durante la semana, la prensa argentina ha especulado sobre los posibles reemplazantes de Fernando Gago en Boca Juniors.

El nombre que ha sonado con más fuerza es el del argentino-boliviano Gustavo Quinteros, quien hace poco dejó de ser el director técnico del Gremio de Porto Alegre.

La cadena ESPN aseguró que Gabriel Milito es otro de los nombres que se barajan en el seno de la directiva xeneize. El exfutbolista está sin equipo, tras su paso por Atlético Mineiro.