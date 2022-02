Boca Juniors anunció el fichaje de seleccionado nacional para el 2022 | Fuente: Boca Juniors

Boca Juniors no había cerrado su plantel para la temporada 2022 a pesar de haber iniciado ya la competencia en la Copa de la Liga Argentina, así, este viernes hizo oficial la incorporación de un fichaje más para el entrenador Sebastián Battaglia.

La directiva ‘xeneize’ evaluaba incorporar a un futbolista de selección nacional para potenciar su mediocampo y ello lo concretó este viernes al anunciar la llegada del paraguayo Óscar Romero.

“¡Bienvenido, Oscar Romero!”, expresó Boca Juniors a través de un video en redes sociales, donde dio a conocer además que el ‘gemelo’ vestirá el dorsal 11.

Para los ‘xeneizes’, no obstante, el fichaje de Óscar Romero genera una incertidumbre. No juega a nivel de clubes desde agosto del 2021, cuando defendía a San Lorenzo. A los ‘Cuervos’ los dejó acusando falta de pagos. Desde entonces, su actividad futbolística no fue permanente, ya que solo jugó con la Selección de Paraguay los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022, al ser cobijado por el comando técnico de Guillermo Barros Schelotto.

Desde su última presentación con San Lorenzo en el fútbol argentino, los minutos de juego de Óscar Romero -todos con Paraguay- fueron solo 144. En un lapso de seis meses, es una cifra baja respecto a la condición que llega como refuerzo para potenciar el ataque del equipo, apuntando principalmente a la Copa Libertadores.

No es la primera vez que la actual directiva de Boca Juniors pone la mira en jugadores de selección, pero que su presente en clubes no es el mejor antes de pisar ‘La Bombonera’. Sucedió con el argentino Marcos Rojo y con el peruano Carlos Zambrano.





