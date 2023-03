Gerardo Martino ha dirigido a la Selección de México en el Mundial. | Fuente: AFP

Hay nuevos aires en Boca Juniors. Luego de la confirmación de la salida de Hugo Ibarra, la prensa argentina señaló que Gerardo 'Tata' Martino será el gran favorito para asumir las riendas de la dirección técnica en el club xeneize.

En ese panorama, Martino no descartó ser el nuevo entrenador de Boca Juniors, a pocos días del inicio de la Copa Libertadores 2023.

"No es algo que me haya planteado, llegado el momento si es necesario me lo voy a plantear. Vamos a ver si ocurre", señaló el exentrenador de la Selección de México.

La situación de Ibarra había quedado en la cuerda floja después de una caída pronunciada en el rendimiento del equipo, que ahora transita la mitad de la tabla en la Liga Profesional de Argentina, y en los últimos tres partidos sólo sumó un punto, con un empate y dos derrotas.

Aún no confirman a Martino en Boca

“Todavía no lo tenemos planteado. No es fácil en un club tan grande como Boca. Nos va a llevar horas y días, ojalá que a quienes tengamos en carpeta los logremos convencer y que ya la próxima semana lo resolvamos”, dijo el colombiano Mauricio 'Chicho' Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, sobre Martino.

Así Martino queda cerca de ser el nuevo entrenador de Boca, club donde milita el peruano Luis Advíncula.





Gerardo Martino con la Selección de México. | Fuente: AFP

Hugo Ibarra afuera de Boca Juniors

El entrenador Hugo Ibarra dejó su cargo al frente del argentino Boca Juniors luego de ser cesado en medio de una crisis de resultados y bajos rendimientos, a pocos días del debut de los xeneizes en la Copa Libertadores 2023, el principal objetivo de la temporada.

El anuncio fue hecho por el colombiano Mauricio 'Chicho' Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, que expresó que "todos en la comisión directiva hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más".

"No hay mucho más que decir. Estamos agradecidos a Ibarra, pero estamos para tomar decisiones. Ya en estos días habíamos tomado la decisión, pero lo mejor era esperar que llegara nuestro vicepresidente [Juan Román Riquelme] y así lo hicimos para hacer frente a esta situación", expresó Serna ante la prensa.





