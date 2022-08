Sergio ‘Chiquito’ Romero llega libre tras jugar en el Venezia italiano. | Fuente: Boca Juniors

Boca Juniors anunció este lunes el fichaje del portero argentino Sergio ‘Chiquito’ Romero, que ocupó el arco de la selección Albiceleste en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y llega libre tras jugar en el Venezia italiano.



Romero, de 35 años, se estaba entrenando en las instalaciones de Racing, club en el que se formó, pero había dicho que no quería fichar por la Academia para no “tapar” a los guardametas actuales.



“Boca me preguntó si estaba libre, a disposición. Y uno tiene que pensar muy bien cuando tiene la posibilidad de jugar en un club como Boca. Estoy contento de venir a esta institución. Es un paso adelante en mi carrera venir a Boca", sostuvo Romero en rueda de prensa.



“Ir a Venezia fue un gran reto como futbolista: ir a un club donde sabés que vas a pelear en los puestos de abajo. Boca es el club más grande de la Argentina y vengo a demostrar que estoy preparado, como demostré en el arco de la selección Argentina", añadió.





"Estoy en el club más grande de la Argentina".



"Estoy en el club más grande de la Argentina".

🗣 Sergio "Chiquito" Romero.

'Chiquito' Romero tenía ofertas de la Premier

Boca Juniors ficha a Romero luego de que el portero titular, Agustín Rossi, decidiera no renovar su contrato, que vence a mediados de 2023.



Los directivos de Boca Juniors suelen evitar que los jugadores que tienen contrato próximo a vencer estén a disposición del entrenador.



“Tenía propuestas de la Premier. Pero junto a mi esposa entendimos que era una muy buena posibilidad venir a Boca. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida", dijo ‘Chiquito’.



Boca Juniors quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores pero está en octavos de final de la Copa Argentina.



En la Liga argentina el Xeneize es décimo primero con 18 puntos, a siete del líder Atlético Tucumán.





