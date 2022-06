Boca Juniors se mide ante Ferro por los 32vos de final de la Copa Argentina 2022. | Fuente: @Boca Juniors

Boca Juniors, tras su estreno en la nueva edición de la Liga Profesional donde inicio con pie derecho después de vencer en la primera jornada a Arsenal por 2-1 en la Bombonera, buscará pasar a la siguiente fase eliminatoria de la Copa Argentina, cuando visite en el estadio Carlos Augusto Mercado a su similar de Ferro por los 32vos de final.

Boca Juniors se presentará a este crucial encuentro doméstico motivado y con buenas estadísticas, pues los 'Xeneizes', teniendo en cuenta todas las competiciones en las que participa, luego de su última victoria ante Arsenal sumó nueve partidos consecutivos invictos. El cuadro bonaerense no pierde desde aquel cotejo que afrontó de visita frente al Corinthians por la Copa Libertadores, el pasado 26 de abril.

Para este compromiso eliminatorio por la Copa Argentina, el técnico del conjunto azul y oro, Sebastián Battaglia, dejó fuera de la convocatoria a dos piezas fundamentales en su once titular. El delantero Dario Benedetto y defensa Marcos Rojo, quienes son referentes en el primer equipo de la Bombonera, no fueron citados por actos de indiciplina tras no presentarse al entrenamiento del último domingo.





Boca Juniors vs Ferro: horarios en el mundo

Perú: 1:45 p.m

Colombia: 1:45 p.m

Ecuador: 1:45 p.m

Chile: 2:45 p.m

Bolivia: 2:45 p.m

Venezuela: 2:45 p.m

Argentina: 3:45 p.m

Uruguay: 3:45 p.m

Brasil: 3:45 p.m

España: 8:45 p.m.

Ante estas dos ausencias de peso, el entrenador Battaglia definió a sus reemplazantes, que serán los futbolistas Marcelo Weigant y Luis Vázquez. Asimismofrente a los de Caballito, el estratega argentino preparía hasta seis variantes en relación al equipo que jugó ante los de Sarandí por la Liga Profesional, ya que se presentará con la mayoría de sus titulares.



En ese sentido, Boca Juniors saldría a buscar el triunfo con: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

No obstante, para los vigentes campeones de la Copa de la Liga, no será un escenario facil. Su rival turno, Ferro, que juega en la segunda división del fútbol argentino,saldrá super motivado a este choque ya que viene de superar por 2-1 a Estudiantes por la Primera Nacional y además lleva cinco encuentros sin conocer la derrota.

En su casa, la institución 'Verdolaga' tratará de dar la sorpresa y el gran golpe, que deje fuera del certamen a Boca, unos los clubes favoritos a luchar por el título del campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs. Ferro?

Boca Juniors vs Ferro chocarán en duelo vibrante el miércoles 8 de junio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Ferro?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TyC Sports en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





NUESTROS PODCASTS

Cada año la Organización Mundial de salud celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud. El docto Huerta nos explica cuales son los efectos del tabaco en nuestro organismo.