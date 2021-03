Gallardo sobre clásico ante Boca Juniors: "El más fuerte y tranquilo se terminará imponiendo" | Fuente: AFP

Este domingo Boca Juniors se medirá ante River Plate por el torneo argentino y, por su parte, Marcelo Gallardo, entrenador de los 'millonarios' brindó una conferencia de prensa previo al superclásico.

Si bien fue consultado sobre su oncena titular, Gallardo prefirió no dar ninguna pista: “¿Espacio para sorpresas? Dependerá para ustedes lo que sea una sorpresa. Tengo el equipo pero no estoy en condiciones de darlo. Son tan importantes los titulares como los que pueden entrar para cambiar el partido”.

Asimismo, también se refirió a las posibles lesiones de Carlos Tévez y Edwin Cardona: "No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo. Depende absolutamente de nosotros. No me cambia absolutamente nada más allá de la importancia de los futbolistas rivales para su funcionamiento. No va a modificar mi pensamiento respecto a cómo queremos afrontar el partido”.

En tanto a cómo referencia al equipo de Miguel Ángel Russo, agregó: "“Boca tiene juego en su mitad de la cancha. No tiene referencia de atacantes pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo en este último gran partido, no desde el inicio pero sí en el transitar, un control más de pelota de lo que venía siendo habitual".

En la misma línea, agregó: "Si encima entendemos que no somos un equipo que va a ir a especular, puede ser un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio. El que esté más fuerte, tranquilo y lo asuma con más naturalidad se va a terminar imponiendo”.