Boca Juniors visita a San Lorenzo por la séptima fecha de la Liga Profesional 2022. | Fuente: AFP

Boca Juniors, tras su dura eliminación el último martes a manos de Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, buscará una nueva victoria en la Liga Profesional 2022, cuando visite en el Estadio Pedro Bidegain a su similar de San Lorenzo por la jornada 7.

Boca Juniors, que actualmente no cuenta con técnico tras la salida de Sebastián Bataglia luego de la eliminación a nivel internacional, tratará de dejar atrás el duro golpe por el certamen continental y pretende reinvidicarse en la torneo local donde tampoco demuestra un gran desempeño. San Lorenzo es el rival a vencer.

El cuadro azul y oro de Boca, en sus últimas dos presentaciones en la Liga Profesional, cosechó dos derrotas nde local. La primera por 2-1 ante Unión y en la segunda fue superado por Banfield 3-0.

Boca Juniors vs San Lorenzo: horarios en el mundo

Perú: 1:30 p.m

Colombia: 1:30 p.m



Ecuador: 1:30 p.m



Chile: 2:30 p.m

Bolivia: 2:30 p.m

Venezuela: 2:30 p.m

Argentina: 3:30 p.m

Uruguay: 3:30 p.m

Brasil: 3:30 p.m

Ante este panaroma adverso, el xeneize está en la necesidad de conseguir una victoria a toda costa frente al 'Ciclón', si desea nuevamente tomar protagonismo en la liga argentina y además volver a posicionarse en los primeros puestos de la clasificación.

No obstante, su contrincante no será un tarea nada facil ya que el 'Cuervo' no exhibe su mejor versión en el curso.

El club que en esta actual temporada es comandado por el estratega Rubén Darío Insúa, en sus últimos seis compromisos cosechó un solo triunfo, cuatro empates y una derrota. Afrontará este duelo tras caer de visita en la pasada fecha ante Barracas Central.



Por ende, en su casa y ante su gente, los de Almagro saldrán con la mentalidad de conquistar su segunda alegría en el campeonato, para empezar así a salir de los últimos puestos en la tabla de posiciones, donde actualmente marcha en la decimoquinta casilla con 7 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juega Boca Juniors vs. San Lorenzo?

Boca Juniors vs. San Lorenzo chocarán el sábado 09 de julio. La contienda está pactada para la 1:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Pedro Bidegain .

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs. San Lorenzo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN y Star+ en Sudamérica. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe.





