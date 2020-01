Brasil vs. Bolivia por el preolímpico Sub 23 | Fuente: @CBF

Bolivia vs. Brasil EN VIVO | Hoy, martes 28 de enero desde las 8:30 p.m. en Perú. No te pierdas este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.







Minuto 3. ¡GOOOOOL DE BRASIL! Antony marcó tras un centro rasante de Paulinho.

(8:30 P.M.) Empezó el partido en el Centenario de Armenia

Bolivia vs. Brasil: alineaciones confirmadas

Brasil: Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique, B. Guimaraes, Reiner, M. Henrique, Antony, Paulinho, Matheir Cunha.

Bolivia: Rubén Cordano; Sebastian Reyes, Jairo Quinteros, José María Carrasco, Antonio Bustamante, Moises Villaroel, Henry Vaca, Bruno Miranda, Roberto Carlos Fernández, Vpictor Abrego, Ronaldo Sánchez.

Fecha y hora del Bolivia vs. Brasil:

Martes, 28 de enero. A las 8:30 p.m. (hora peruana)

Lugar



Estadio Centenario de Armenia