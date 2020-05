Mats Hummels publicó este mensaje tras goleada a Schalke 04. | Fuente: AFP

Este sábado Borussia Dortmund recibió a Schalke 04 y lo goleó por 4-0 en la fecha 26 de la Bundesliga tras dos meses de paralización del torneo a causa del coronavirus.

Este fue el primer partido en poner en práctica el protocolo de seguridad que se planteó para los partidos y Mats Hummels, defensa del Dortmund, expresó cómo se sintió con este regreso a las canchas.

"So that was strange but it still feels pretty good (Eso fue extraño pero se sigue sintiendo muy bien)", publicó el jugador alemán a través de su cuenta de twitter.

Por su parte, Mats Hummels tuvo un polémico momento al comienzo de la segunda parte del compromiso al haberse sonado la nariz en el campo de juego, aun cuando esto esta prohibido según las nuevas reglas.

Borussia Dortmund venció a Schalke 04 con un doblete de Raphael Guerreiro, un gol de Thorgan Hazard y Erling Haaland. Con este resultado se ubica un punto más abajo que el puntero, Bayern Munich.