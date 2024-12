Tras perder la categoría, el Athletico Paranaense destituyó a su técnico Lucho González

A Diretoria do Athletico Paranaense informa que na data de hoje comunicou a saída do treinador Lucho González e do diretor técnico esportivo Paulo Autuori, já visando a reestruturação de seu Departamento de Futebol para o ano de 2025.



O Club deseja sorte e sucesso na sequência… pic.twitter.com/TAaARFGU0w