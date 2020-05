La pelota vuelve a rodar en la Bundesliga | Fuente: AFP

BUNDESLIGA 2020 | Jornada histórica para el fútbol: la Bundesliga alemana se convierte este sábado, sin público en la grada y con un estricto protocolo sanitario, en la primera gran liga europea en reanudarse tras el parón provocado por el nuevo coronavirus, que detuvo el deporte mundial a mediados de marzo.

El éxito o fracaso de su intento de retomar y terminar la competición puede ser determinante para los planes de otros países.

Si consigue disputar las nueve jornadas que le quedan para el final, Alemania habrá demostrado al mundo que el deporte profesional de primera línea puede sobrevivir a la COVID-19, pero una nueva interrupción antes del final lanzaría un mensaje muy negativo.

Ese pistoletazo de salida se dará con un primer turno de cinco partidos, en cinco estadios inusualmente silenciosos por la falta de espectadores en la grada. El duelo estelar del día de esa primera tanda será el 'derbi del Ruhr' entre Borussia Dortmund y Schalke 04.

Programación de la fecha 26 de la Bundesliga

Sábado, 16 mayo

Fecha, hora y canal de TV

Partido Hora Canal Borussia Dortmund vs. Schalke 04 8:30 a.m. ESPN 2 (vivo) Hoffenheim vs. Hertha Berlin 8:30 a.m. FOX Sports 2 RB Leipzig vs. Friburgo 8:30 a.m. ESPN (diferido 2 p.m.) Fortuna Dusseldörf vs. Paderborn 8:30 a.m. FOX Sports 2 (Diferido 8 p.m.) Augsburgo vs. Wolfsburgo 8:30 a.m. FOX Sports 2 (Diferido 6 p.m.) Eintracht Frankfurt vs. Monchengladbach 11:30 a.m. ESPN 2 (vivo)

En ESPN Play también se podrán ver en vivo éstos cuatro partidos:

Sábado 16, Hoffenheim vs. Hertha Berlin, Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn y Augsburgo vs. Wolfsburgo

Domingo 17, Colonia vs. Mainz

* Todos ellos a las 10:30ARG/URU 9:30BOL/PAR/VEN 8:30COL/ECU/PER

Domingo, 17 mayo

Fecha, hora y canal de TV

Partido Hora Canal Colonia vs. Mainz 05 8:30 a.m. FOX Sports 2 Union Berlín vs. Bayern Munich 11:00 a.m. ESPN 2







En ESPN Play también se podrán ver en vivo éstos cuatro partidos:



Domingo 17, Colonia vs. Mainz

* Todos ellos a las 10:30ARG/URU 9:30BOL/PAR/VEN 8:30COL/ECU/PER

Lunes, 18 de mayo

Fecha, hora y canal de TV

Partido Hora Canal Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen 1:30 p.m. ESPN 2 (vivo)