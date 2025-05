Carlo Ancelotti: “Brasil es un reto importante, pero quiero acabar bien en el Real Madrid”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló por primera vez tras oficializarse el lunes que el 26 de mayo arrancará una nueva etapa como seleccionador de Brasil, sobre lo que aseguró que supone “un reto importante” por el que está "muy feliz", a la par que insistió en que está centrado en "acabar bien" en el conjunto blanco.

“El sentimiento personal, obviamente desde el día 26 seré el entrenador de Brasil. Es un reto muy importante, pero hasta ese día soy el entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien este tramo final y esta fantástica aventura aquí”, dijo en rueda de prensa.

“Soy muy feliz. Si no tenía la rueda de prensa, hoy era un día fantástico -bromeó-. Pero tengo que explicar cosas que no quiero, porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el próximo día 25. Respeto esta camiseta, sí, pero soy muy feliz por lo que me está pasando”, añadió.

“Vosotros estáis muy interesados en lo que pienso, pero tengo que pensar los tiempos que estoy viviendo, que son los días que me quedan aquí y, por el gran respeto que le tenga a este club afición y jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular”, completó.



Brasil anunció la contratación de Carlo Ancelotti como seleccionador | Fuente: EFE

Sobre el anuncio de la CBF

Ancelotti no quiso entrar a valorar los tiempos del anuncio, que se produjo por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el lunes, mientras el Real Madrid no se pronunció de forma oficial.

“Se produce porque la CBF ha sacado este comunicado. Es oficial. Y desde el día 26 soy entrenador de Brasil”, señaló.

“El Real Madrid sacará el comunicado cuando ellos quieran, no hay ningún tipo de problema. Lo hará en los tiempos que ellos quieran y consideren oportunos; como hizo la Confederación Brasileña ayer. Cada uno actúa como mejor quiere actuar”, comentó.

El técnico insistió en que está centrado en el Real Madrid y no quiso entrar a valorar en cómo preparará su primera convocatoria como seleccionador de Brasil, el próximo 26 de mayo.

“Sé perfectamente cómo van a ser estas dos semanas, preparando los tres partidos que quedan con el Real Madrid. Y después, el día 26, tengo otra cosa que hacer”, dijo.