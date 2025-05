Carlo Ancelotti en su presentación: "Tengo mucha ilusión para que Brasil vuelva a ser campeón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras despedirse de Real Madrid, el entrenador italiano Carlo Ancelotti fue presentado este lunes como el nuevo entrenador de la Selección de Brasil, que enfrentará a Ecuador y Paraguay por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.



"Tengo mucha ilusión para que Brasil vuelva a ser campeón. He sido recibido con mucho cariño y vamos a hacer un trabajo de mucha responsabilidad. Agradecer a la CBF y al Real Madrid por darme la oportunidad de trabajar con la CBF. Siempre he tenido una conexión especial con este país. Intentaré traer un trabajo a nivel máximo", señaló Ancelotti.

'Carletto' indicó que tiene una conexión con Brasil. "Mi conexión viene de muy pronto, en los años 80. Yo he entrenado más de 34 jugadores de Brasil. Ronaldo, Rivaldo, Káká... Un montón. No puedo olvidar los últimos como Rodrygo, Endrick. He estado en todas las ciudades del mundo y me faltaba Río. Quiero disfrutar de esta ciudad", agregó.

Sobre los jugadores del Madrid y Endrick, sostuvo que "son tres grandes talentos que han salido de Brasil. Endrick tiene potencial pero tiene que aprender como han tenido que aprender Rodrygo, Vinicius y Valverde. Tiene que tener un poco de paciencia, es un proceso de aprendizaje que tiene que pasarlo el jugador. El fútbol con los jóvenes ahora es más exigente", culminó.

Carlo Ancelotti entrenador de la Selección de Brasil, | Fuente: Selección Brasileña de Fútbol

Carlo Ancelotti se suma a los técnicos extranjeros en Brasil

El entrenador italiano sustituye a Dorival Junior, despedido el 28 de marzo pasado tras la humillante caída por 4-1 en la visita de Brasil a Argentina por la fecha 14 de las eliminatorias del Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México.



El italiano será el cuarto seleccionador extranjero de la Canarinha y el primero en los últimos 60 años. El uruguayo Ramón Platero la dirigió en 1925, el portugués Joreca formó dupla técnica con Flávio Costa en 1944 y el argentino Filpo Núñez dirigió a la "verdeamarelha" en 1965.